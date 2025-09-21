I no-eolico a confronto | Salvaguardiamo i crinali

Si è svolto ieri al centro polifunzionale di Castagno d’Andrea il convegno promosso dalla Coalizione ambientale Tess sul tema ’L’industrializzazione eolica dell’Appennino’. Nel quale tanti interventi hanno messo in luce criticità ambientali, sociali ed economiche dei grandi impianti eolici sui crinali appenninici e le possibili alternative, mettendo a fuoco in particolare le difficoltà sui crinali di Villore e Corella interessati ai lavori per l’impianto industriale eolico Monte Giogo di Villore. Spiegano gli organizzatori: "I progetti di installazione di decine di torri eoliche, alte anche più di 200 metri rischiano di compromettere, in modo irreversibile, la sicurezza idrogeologica delle montagne, gli ecosistemi naturali, il paesaggio, la biodiversità, la bellezza e lo sviluppo turistico, economico e sociale dei territori e delle comunità, causando spopolamento e ulteriore marginalizzazione e abbandono delle zone interne". 🔗 Leggi su Lanazione.it