I negozianti di viale Roosevelt fuori dai ristori Forza Italia | Questo è inaccettabile
"Siamo contenti che anche la maggioranza abbia finalmente, come dimostra la mozione presentata, sottolineato e riconosciuto la necessità di adottare un regolamento o comunque un atto che possa prevedere oggi e in futuro ristori a favore di quelle attività commerciali danneggiate economicamente da cantieri pubblici, qualora i danni siano ovviamente comprovati e motivati". Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia, plaude alla richiesta – approvata – del gruppo di maggioranza volta a impegnare l’Amministrazione a realizzare ex novo un documento che disciplini il tema dei ristori. "L’assessora al Commercio, Paola Poletti, dopo aver sottolineato l’importanza di sostenere i commercianti – prosegue De Rosa - ha fornito molti dettagli specifici sulle possibilità che possono essere inserite in questo regolamento, o ‘linee guida’ come ha preferito chiamarle, per evitare il rischio di ricorrere in danno erariale, trattandosi sempre di soldi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: negozianti - viale
Lavori al via in viale Ceccarini. Il Comune ascolta i negozianti
GLI EVENTI DI OGGI • Sabato 13 Settembre Continua la : • esposizione delle moto ufficiali dei piloti MotoGP • Scuola di minimoto in Piazza Primo Maggio • Body painting in Viale Bovio e Matteotti a cura dei negozianti di Viale - facebook.com Vai su Facebook
I negozianti di viale Roosevelt fuori dai ristori. Forza Italia: "Questo è inaccettabile" - Carpi, il consigliere De Rosa: "Abbiamo votato le linee guida dell’assessora al Commercio, ma sappiamo che non saranno retroattive" ... ilrestodelcarlino.it scrive