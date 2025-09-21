I negozianti di viale Roosevelt fuori dai ristori Forza Italia | Questo è inaccettabile

"Siamo contenti che anche la maggioranza abbia finalmente, come dimostra la mozione presentata, sottolineato e riconosciuto la necessità di adottare un regolamento o comunque un atto che possa prevedere oggi e in futuro ristori a favore di quelle attività commerciali danneggiate economicamente da cantieri pubblici, qualora i danni siano ovviamente comprovati e motivati". Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia, plaude alla richiesta – approvata – del gruppo di maggioranza volta a impegnare l’Amministrazione a realizzare ex novo un documento che disciplini il tema dei ristori. "L’assessora al Commercio, Paola Poletti, dopo aver sottolineato l’importanza di sostenere i commercianti – prosegue De Rosa - ha fornito molti dettagli specifici sulle possibilità che possono essere inserite in questo regolamento, o ‘linee guida’ come ha preferito chiamarle, per evitare il rischio di ricorrere in danno erariale, trattandosi sempre di soldi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

