I migliori hotel per un weekend sul Lago di Garda per un pieno di relax sport e buon vino
Settembre e ottobre trasformano il Lago di Garda: l'acqua è calma, l'aria più limpida e i borghi si mostrano senza la fretta dell'estate. Sfruttare questo periodo significa regalarsi ancora qualche giorno di vacanza, per scoprire angoli nascosti dei borghi più famosi come Sirmione, Bardolino, Salò, Malcesine e Limone sul Garda. L'inizio dell'autunno è il momento ideale per concedersi un weekend tra sagre locali, calici di vino, passeggiate tra borghi pittoreschi e pomeriggi alle terme, senza rinunciare a sport all'aria aperta come vela, windsurf o trekking in montagna.
