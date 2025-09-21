i migliori film di fantascienza degli anni 2000

Il decennio dei primi anni 2000 si contraddistingue per una fase di transizione e sperimentazione nel campo della cinema di fantascienza. Sebbene non abbia prodotto molte tendenze nette, ogni anno tra il 2000 e il 2009 ha regalato almeno un film che è ormai considerato un classico del genere. Questa decade ha visto un mutamento radicale nelle modalità narrative e stilistiche, riflettendo un panorama cinematografico in continua evoluzione. l’anno 2000: unbreakable. Nel 2000, dopo aver attirato l’attenzione mondiale con The Sixth Sense, il regista M. Night Shyamalan si cimenta nel genere fantascientifico con Unbreakable. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

