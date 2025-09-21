I migliori film di Christopher Nolan da rivedere immaginando come possa essere Odissea il suo debutto nel genere epico
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se parlando di cinema qualcuno tira spesso in ballo i film di Christopher Nolan, non può non aver visto la maggior parte del suo lavoro. Per certi cinefili, non conoscerlo è un po’ come non aver visto i film di Kubrick. Un guaio. Il fandom è così alto che quando è uscito Oppenheimer, tutti, almeno dalle nostre parti erano curiosi di vederlo in 70mm, ovvero su uno schermo gigantesco. Perché Nolan è Nolan e dalla trilogia del Cavaliere oscuro è diventato un punto fermo nella cinematografia mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: migliori - film
Film nascosto da Oscar con il 95% di voti positivi e tra i migliori del XXI secolo
Migliori film di fantascienza del XXI secolo secondo il sondaggio del New York Times
Il revival del western nel 21esimo secolo che ha portato due dei migliori film degli ultimi 25 anni
Weekend al cinema a Catania! Dal venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025, le sale di Catania e provincia propongono i migliori film del momento + novità imperdibili. CineStar The Space Cinema UCI Cinemas Italia Scopri tutte le sale e gli orari sul si - facebook.com Vai su Facebook
Venezia 82: una selezione dei migliori film d'autore - Aostasera #biennale #biennalecinema #cinema #film - X Vai su X
Christopher Nolan, i migliori 5 film del regista che compie 55 anni; Film da recuperare: tutto Christopher Nolan, dall'esordio Following fino al trionfale Oppenheimer; Christopher Nolan compie 55 anni, cinque cose da sapere sul regista.
I migliori film in streaming diretti da Christopher Nolan - Compie oggi 54 anni il cineasta londinese vincitore dell'Oscar per Oppenheimer. Da comingsoon.it
Il miglior film del 2024 secondo Christopher Nolan - Ebbene sì, Il Gladiatore II per qualcuno è il miglior film del 2024. Si legge su gqitalia.it