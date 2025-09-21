I medici al Brianza Pride | La discriminazione fa male alla salute di tutti

Ci saranno anche i medici al Brianza Pride di sabato prossimo. Lo ha deciso l’ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Monza e della Brianza, che aderiranno alla manifestazione che quest’anno si svolgerà nelle vie di Arcore, accordando il proprio patrocinio. Non solo: l’ordine dei medici nei prossimi mesi collaborerà con l’associazione “ Brianza Oltre L’Arcobaleno ” proponendo alla cittadinanza nuove attività di prevenzione ed educazione sessuale. Un’adesione dal forte valore simbolico che intende contrastare la discriminazione e lo stigma ancora presenti in ambito sanitario per persone LGBTQI+. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I medici al Brianza Pride: "La discriminazione fa male alla salute di tutti"

In questa notizia si parla di: medici - brianza

Dott. Marco Polese Medicina Estetica, Monza e Brianza - facebook.com Vai su Facebook

I medici al Brianza Pride: La discriminazione fa male alla salute di tutti; Psicologi, avvocati e professionisti per gay e trans: a Monza aperto il primo sportello arcobaleno; Il Brianza Pride 2025 sfilerà per le vie di Arcore, ma la Giunta Bono non concederà alcun patrocinio.

I medici al Brianza Pride: "La discriminazione fa male alla salute di tutti" - L’Ordine aderisce alla manifestazione di sabato prossimo e concede il patrocinio "Collaboreremo con Boa per attività di prevenzione ed educazione sessuale". Si legge su ilgiorno.it

Torna il Napoli Pride, contro le discriminazioni e per i diritti - E' tutto pronto per la XIX edizione del Napoli Pride, evento contro la discriminazione e per la difesa dei diritti civili che, ancora una volta, vede la co- ansa.it scrive