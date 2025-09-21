I Massive Attack lasciano Spotify | protesta contro Daniel Ek e adesione a No Music For Genocide

I Massive Attack, storica band britannica pioniera del trip hop, hanno annunciato la rimozione della loro musica da Spotify. La decisione è una forma di protesta contro gli investimenti del CEO Daniel Ek in aziende legate a droni e tecnologie belliche. Un gesto che assume grande valore simbolico, considerando che il gruppo è uno dei più ascoltati al mondo, con quasi 8 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. I Massive Attack in concerto al Mediolanum Forum di Assago (2019) – Di Dennis Radaelli – Opera propria, CC BY-SA 4.0 Indice. Perché i Massive Attack hanno lasciato Spotify. Non solo Massive Attack – altri artisti contro Spotify. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

