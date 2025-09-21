I lavori pubblici a Fiorenzuola sono un disastro situazione fuori controllo in Giunta

Fa ancora discutere il rimpasto della Giunta comunale di Fiorenzuola. Alla nota della maggioranza del centrodestra, che “sminuiva” la riorganizzazione interna delle deleghe, è seguita una polemica nota di Fratelli d’Italia, partito di Massimiliano Morganti, che accusava il sindaco Romeo Gandolfi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«I lavori pubblici a Fiorenzuola sono un disastro, situazione fuori controllo in Giunta»; Deleghe ritirate, Pd di Fiorenzuola La conferma di tanti disservizi denunciati; Fiorenzuola, rimpasto indigesto: FdI invoca una verifica politica.

Deleghe ritirate, Pd di Fiorenzuola “La conferma di tanti disservizi denunciati” - "Il ritiro delle deleghe agli assessori Morganti e Pizzelli per il Circolo di Fiorenzuola del Partito Democratico non è altro che una conferma dei tanti ... Riporta piacenzasera.it

Fiorenzuola, rimpasto di deleghe in giunta: al sindaco i lavori pubblici - “In una logica di gestione dei carichi di lavoro, stante la complessità che la vita amministrativa di un Ente con la dimensione del Comune di Fiorenzuola ... Come scrive piacenzasera.it

