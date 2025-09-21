I ladri fanno razzia al ristorante El Merendero danni per migliaia di euro

Ladri in azione, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, al ristorante pizzeria El Merendero di Gardolo: due i malviventi immortalati dalle telecamere di videosorveglianza del locale che, dopo un’ingente scia di danni, hanno abbandonato il locale portandosi via 600 euro di fondo cassa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

