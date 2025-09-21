I funerali di Kirk Charlie non aveva mai paura La vedova | Aveva il volto di Monna Lisa | Trump attacca la ministra Bondi

Il funerale dell'attivista conservatore Charlie Kirk, assassinato il 10 settembre, si terrà a Glendale, in Arizona, dalle 11 (le 20 in Italia). Lunga fila di auto per raggiungere lo State Farm Stadium. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I funerali di Kirk. «Charlie non aveva mai paura». La vedova: «Aveva il volto di Monna Lisa» | Trump attacca la ministra Bondi

In questa notizia si parla di: funerali - kirk

Funerali di Kirk: cresce la tensione

Charlie Kirk, il killer è in fuga: Trump sente la moglie della vittima e annuncia presenza ai funerali

Ai funerali di Charlie Kirk ci sarà anche Trump, Vance conduce il podcast del 31enne: “Faremo crescere sua voce”

LIVEBLOG | I funerali di Charlie Kirk a Phoenix, 200mila persone allo stadio, c'è anche Musk. Al via la cerimonia al suono della cornamusa #ANSA - X Vai su X

In diretta i funerali di Charlie Kirk in Arizona. Il presidente Usa Trump è in arrivo, con lui 100mila persone attese nello stadio di Glendale - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA - Duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk. Trump Alla famiglia il mio amore - Trump e Vance arrivati ai funerali di Kirk, accolti da cori e applausi; Charlie Kirk, i funerali: in migliaia per l'addio. Presente Trump; Charlie Kirk, il funerale oggi in diretta. La vedova: “La sua scomparsa è il piano di Dio”.

Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk: «Non ha voluto indossare il giubbotto antiproiettile, porto un ciondolo con il suo sangue» - Charlie Kirk aveva rifiutato di usare un giubbotto antiproiettile il giorno in cui è stato ucciso. Scrive ilmessaggero.it

Iniziati i funerali di Charlie Kirk, in 60mila allo stadio in Arizona: presenti Trump e il vicepresidente Usa - La cerimonia funebre dell'attivista Charlie Kirk è in corso ora allo State Farm Stadium, sede degli Arizona Cardinals della NFL a Glendale, in Arizona ... Segnala fanpage.it