I dilemmi dell’Italia dopo la scalata azera a Ip
La concretizzazione della vendita del gruppo petrolifero Italiana Petroli a Socar, il colosso energetico di Stato dell’Azerbaijan, mette in una posizione estremamente critica il governo Meloni e le strategie di approvvigionamento energetico e approccio alla grande strategia europea, mediterranea e non solo di Roma. L’affare da 2,5 miliardi di euro. L’acquisto di Ip da parte di Socar. Il gruppo che controlla una rete di oltre 4.500 distributori e raffina circa 10 milioni di tonnellate di petrolio l’anno con sede a Falconara Marittima (in provincia di Ancona), di proprietà dell’Api Holding presieduta da Ugo Brachetti Peretti è stata acquisita dalla State Oil Company of Azerbaijan Republic per l’imponente cifra di 2,5 miliardi di euro, proiettando Baku ad esercitare un ruolo decisivo nel quadro dell’agenda energetica italiana. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: dilemmi - italia
Due fronti esterni e una crisi interna. I dilemmi dell’Italia secondo Sisci
La Grazia di Paolo Sorrentino ha aperto l’82ª Mostra del Cinema di Venezia con eleganza e inquietudine. Tra palazzi del potere, memorie personali e dilemmi etici, il regista torna a parlare d’Italia, di morte e di compromessi. Ma lo fa senza barocchismi, con u - facebook.com Vai su Facebook
Mps-Mediobanca, non si può ancora parlare di terzo polo, serve un'altra aggregazione: l'economista Ignazio Angeloni analizza i dilemmi dell'integrazione dei due istituti e le prospettive della nascita di un terzo polo bancario in Italia. Qui l'intervista integrale di - X Vai su X