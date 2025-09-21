I dieci anni di Hubic L’agenzia digitale pratese che crea connessioni
Nel mondo che cambia e che corre le competenze digitali sono sempre più indispensabili anche per le aziende, è così ovvio da sembrare banale. Non è banale il traguardo raggiunto da Hubic, agenzia digitale nata a Prato che grazie a un team affiatato di giovani professionisti ha appena compiuto dieci anni, ampliando i suoi dipendenti, il portafoglio clienti che va ben oltre i confini regionali, la credibilità in un settore non semplice e così strategico. Quartier generale a Prato, al centro direzionale Piero della Francesca in viale della Repubblica, con sede commerciale anche a Milano, zona Porta Nuova, la digital agency giovedì 25 settembre a partire dalle 18 festeggerà il suo compleanno al Museo del Tessuto con il Party of the Decade. 🔗 Leggi su Lanazione.it
