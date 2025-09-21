I danni del nubifragio Rimborsi lumaca | | Procedure infinite

A più di due anni dalla violenta grandinata che provocò danni enormi ai tetti di molte case tra Misinto e Cogliate, in particolare nella frazione Cascina Nuova, dopo avere già affrontato una serie di passaggi burocratici e non avere ancora ottenuto un euro dalla Regione, i residenti ora devono compilare ancora un form digitale per sperare di portare a casa qualcosa a parziale copertura delle ingenti spese sostenute. Era il luglio del 2023. Regione Lombardia aveva manifestato l’intenzione di coprire, almeno parzialmente, i danni, seppure con uno stanziamento molto limitato: all’inizio 10 milioni di euro per tutta la regione a fronte di 45 milioni di danni registrati solo tra Cogliate, Misinto e Lazzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I danni del nubifragio. Rimborsi lumaca:: "Procedure infinite"

In questa notizia si parla di: danni - nubifragio

