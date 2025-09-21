"Com’è possibile che la commissione paesaggio del Comune, creata ad hoc dalla giunta, non abbia nulla da eccepire su opere come queste?". A chiederselo è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio – con Angela Sirello, Alessandro Draghi, Giovanni Gandolfo e Matteo Chelli – che da qualche tempo hanno messo nel mirino le due sottostazioni elettriche per l’alimentazione della futura linea del tram, la 3.2.1. In particolare gli esponenti dell’opposizione puntano il dito contro il manufatto che gli operai stanno tirando su all’angolo tra il ponte San Niccolò e i giardini del Lungarno del Tempio all’altezza dello storico chiosco e dell’area cani (l’altra stazione sta invece sorgendo in piazza Bernardino Pio, nella zona del viale Europa, all’interno di un parchetto pubblico). 🔗 Leggi su Lanazione.it

I 'caricabatterie' del tram: "Enormi e inguardabili". L'ipotesi alberi-schermo