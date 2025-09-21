I bianconeri in vantaggio vengono raggiunti da Orban e rischiano di perdere L’ira di Tudor | Avrei voluto un altro arbitro un penalty vergognoso Conceiçao poi il calo | la Juve frena a Verona e teme il Napoli
di Paolo Grilli Un pari a Verona, contro un Hellas tosto pure senza grandi nomi, non è certo un dramma per la Juve. Ma un benefico bagno di umiltà, probabilmente sì. Perché le recenti due goleade, condite da rimonte e ribaltamenti, forse un pizzico di altezzosità potevano averlo instillato negli animi dei bianconeri. Che ora si trovano momentaneamente in vetta, aspettando però il Napoli pronto a un plausibile controsorpasso domani sera. Tudor, al Bentegodi, capisce quanto possa essere sfiancante la Champions, specialmente a livello emotivo, e quanto poi si possa pagare pegno in campionato. Quella entrata in campo è una Juve più lucida che impetuosa, memore delle altalene pericolose delle ultime due gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio Serie A Il Verona frena la Juventus, 1 a 1 al Bentegodi Orban su rigore raggiunge i bianconeri passati in vantaggio con Conceicao
