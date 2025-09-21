di Paolo Grilli Un pari a Verona, contro un Hellas tosto pure senza grandi nomi, non è certo un dramma per la Juve. Ma un benefico bagno di umiltà, probabilmente sì. Perché le recenti due goleade, condite da rimonte e ribaltamenti, forse un pizzico di altezzosità potevano averlo instillato negli animi dei bianconeri. Che ora si trovano momentaneamente in vetta, aspettando però il Napoli pronto a un plausibile controsorpasso domani sera. Tudor, al Bentegodi, capisce quanto possa essere sfiancante la Champions, specialmente a livello emotivo, e quanto poi si possa pagare pegno in campionato. Quella entrata in campo è una Juve più lucida che impetuosa, memore delle altalene pericolose delle ultime due gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I bianconeri in vantaggio, vengono raggiunti da Orban e rischiano di perdere. L’ira di Tudor: "Avrei voluto un altro arbitro, un penalty vergognoso». Conceiçao, poi il calo: la Juve frena a Verona e teme il Napoli