I 6 panorami più belli di Napoli e dove fermarsi per gustarli

Napoli è una città che si svela a chi la osserva dall’alto, dal mare o da terrazze panoramiche dove il tempo sembra rallentare. Non sono solo scorci da fotografare, ma luoghi da vivere, magari accompagnati da un caffè, una sfogliatella o un gelato. Ecco sei panorami indimenticabili della città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it