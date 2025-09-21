I 6 artisti napoletani che spopolano su Spotify

Napolitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli non è solo una delle città più belle del mondo, è anche una fucina inesauribile di talenti musicali. Dal rap alla musica elettronica, dal pop alle contaminazioni più internazionali, gli artisti partenopei stanno conquistando milioni di ascoltatori su Spotify, scalando classifiche e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artisti - napoletani

I 6 artisti napoletani che spopolano su Spotify; Da Capo Plaza a Rocco Hunt e Peppe Soks, i tre cantanti più «scaricati» di Salerno.

Cerca Video su questo argomento: 6 Artisti Napoletani Spopolano