Sofia è una giovane antropologa la cui vita si trova in una fase di stallo per via di sua madre Rose, afflitta da un’inspiegabile paralisi alle gambe che i medici non riescono a diagnosticare. La loro convivenza è un continuo rituale di assistenza e recriminazioni reciproche. In Hot Milk, nella speranza di trovare una cura miracolosa, le due donne decidono di tentare il tutto per tutto e partire da Londra, dove vivono, per l’Almeria, in Spagna, dove ha sede una clinica specializzata e innovativa, guidata dal carismatico e ambiguo Dottor Gómez. In questo paesaggio balneare, bruciato da un sole che non concede tregua, la prigione psicologica di Sofia inizia a mostrare le prime crepe e l’incontro con Ingrid, una donna dal passato misterioso, rischia di complicare ulteriormente la già difficile situazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Hot Milk: la febbre dell’anima in un dramma tra colpe e rimorsi – Recensione