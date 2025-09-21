Hollow Knight | Silksong una mod introduce il multiplayer online PvP con 30 Hornet a Lungitela

La community di Hollow Knight: Silksong, in attesa di novità ufficiali da Team Cherry, continua a sorprendere con progetti creativi e realizzati dai fan. L’ultima novità arriva nello specifico dal modder XvX, che ha realizzato una mod capace di trasformare l’avventura in un’esperienza multiplayer sperimentale. Disponibile gratuitamente su NexusMods per la versione PC acquistata su Steam, la mod consente di invitare altri giocatori all’interno della propria partita e affrontarli in duelli PvP in qualunque area della mappa di Lungitela. Il risultato è un’esperienza caotica ma divertente: fino a 30 Hornet possono comparire a schermo contemporaneamente, dando vita a combattimenti frenetici e spettacolari. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Hollow Knight: Silksong, una mod introduce il multiplayer online PvP con 30 Hornet a Lungitela

In questa notizia si parla di: hollow - knight

