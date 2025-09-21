hockey stefano zampoli conquista il primo trofeo stagionale

Prato, 21 settembre 2025 - E' reduce dalla medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale, ai recenti europei in Portogallo di hockey su pista. Ha ripreso gli allenamenti con i compagni dell'Hockey Trissino, mettendo subito nel mirino la Supercoppa Italiana da conquistare nella doppia finale contro gli Amatori Lodi (con la gara d'andata fissata per il prossimo sabato). Intanto, Stefano Zampoli ha inaugurato anche la stagione 202526 con un trofeo pre-campionato: il portiere di Prato ha dato il proprio contributo nel far sì che il Trissino si aggiudicasse la settima edizione del “Memorial Gianni Stefani”, battendo il Valdagno per 6-5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

