Hockey Stefano Zampoli conquista il primo trofeo stagionale
Prato, 21 settembre 2025 - E' reduce dalla medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale, ai recenti europei in Portogallo di hockey su pista. Ha ripreso gli allenamenti con i compagni dell'Hockey Trissino, mettendo subito nel mirino la Supercoppa Italiana da conquistare nella doppia finale contro gli Amatori Lodi (con la gara d'andata fissata per il prossimo sabato). Intanto, Stefano Zampoli ha inaugurato anche la stagione 202526 con un trofeo pre-campionato: il portiere di Prato ha dato il proprio contributo nel far sì che il Trissino si aggiudicasse la settima edizione del “Memorial Gianni Stefani”, battendo il Valdagno per 6-5. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: hockey - stefano
Hockey, Stefano Zampoli convocato per gli Europei in Portogallo
Hockey, Stefano Zampoli bronzo europeo con la Nazionale
Hockey Trissino inizia col piede giusto: vittoria nella VII Edizione del Memorial Gianni Stefani I ragazzi di Joao Pinto superano al fotofinish 6-5 l'Hockey Valdagno in un tiratissimo derby della Vallata, e alzano al cielo il trofeo per il sesto anno consecutivo - facebook.com Vai su Facebook
Hockey, Stefano Zampoli conquista il primo trofeo stagionale; Hockey, il pratese Stefano Zampoli ai Mondiali con la Nazionale; Hockey pista, A1: al Trissino arriva il portiere della nazionale Bruno Sgaria.
Hockey, Stefano Zampoli conquista il primo trofeo stagionale - Con la vittoria dell'Hockey Trissino contro il Valdagno nella settima edizione del "Memorial Gianni Stefani", Stefano Zampoli ha conquistato il primo trofeo stagionale. Scrive msn.com
Hockey, Stefano Zampoli bronzo europeo con la Nazionale - La Nazionale italiana di hockey su pista ha conquistato il terzo posto ai campionati europei in Portogallo. Come scrive msn.com