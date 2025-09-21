Hockey League comincia l’Alps League 2025.2026 | bene Renon e Vipiteno nella prima giornata

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario sull’Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Campionato austriaco che comprende come sappiamo anche un nutrito numero di squadre italiane. In occasione della prima giornata sono salite in cattedra Renon e Vipiteno, le quali hanno battuto rispettivamente altre due formazioni facenti parte dei nostri confini. Nello specifico Ritten ha superato l’ex “ICE League” Asiago con il risultato di 5-1, al termine di un match deciso soltanto nel terzo periodo. Bene anche Vipiteno, team che ha battuto in trasferta l’Underland per 3-5. Niente da fare invece per Gherdeina, che nulla ha potuto al cospetto di Kitzbuhel, capace di passare per 6-2 mettendo a referto due reti in ognuno dei tre tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey league comincia l8217alps league 20252026 bene renon e vipiteno nella prima giornata

© Oasport.it - Hockey League, comincia l’Alps League 2025.2026: bene Renon e Vipiteno nella prima giornata

In questa notizia si parla di: hockey - league

Su DAZN arriva tutta la National Hockey League grazie a NHL.TV

Su DAZN arriva tutta la National Hockey League grazie a NHL.TV

La win2day Ice Hockey League 2025/2026 torna in diretta su DAZN per i tifosi in Italia

Cerca Video su questo argomento: Hockey League Comincia L8217alps