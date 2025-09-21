Hockey ghiaccio nella serata di ICE League netti successi esterni per Val Pusteria e Bolzano
La domenica della ICE Hockey League 2025-2026 regala due successi importanti, entrambi esterni, per Val Pusteria e Bolzano. I gialloneri sono passati in casa di Villach, mentre i Foxes hanno dominato in casa di Klagenfurt. VILLACH-VAL PUSTERIA 0-3 Una rete per frazione per i Lupi. Vantaggio di Lipon dopo 7:56, quindi raddoppio di Purdeller al 21:48, mentre Andergassen al 44:52 fissa il punteggio sul 3-0 finale. EC KLAGENFURT-HCB ALTO ADIGE ALPERIA 1-5 Gli altoatesini passano a condurre al minuto 8:07 con Frigo che segna l’1-0. Nel secondo periodo arriva il raddoppio firmato da McClure al 31:18, quindi nel terzo tempo i Foxes dilagano, prima con Gersich al 42:50 per il 3-0, quindi arriva il poker di Pollock al 46:28. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio
Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia ai Mondiali Top Division 2026. Obiettivo salvezza
Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone
Hockey ghiaccio: Italia, un 2025-2026 intenso. Azzurri in pista fra Olimpiadi e Mondiali
GAME DAY ALERT! Il ghiaccio è pronto, i ragazzi dell’U19 sono carichi… e tu? Domenica 21 settembre 2025, alle 12:30, il MACCANI ICE ARENA di Trento ospita una sfida ad alta intensità: Hockey Trento U19 contro una squadra avversaria agguerrita. - facebook.com Vai su Facebook
Hockey ghiaccio, inizia la stagione della ICE League. Valpusteria demolisce Innsbruck, Bolzano cade con Salisburgo - - X Vai su X
Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League netti successi esterni per Val Pusteria e Bolzano; L’attesa è finita: inizia la win2day ICE Hockey League 2025/26; Hockey su ghiaccio: svelati i calendari Olimpici.
Ice sledge hockey: alla scoperta dell’hockey su ghiaccio paralimpico - Archiviate, un po' a malincuore, le Paralimpiadi di Rio e passata la bella stagione, i primi freddi stanno segnando il ritorno delle discipline sportive invernali. Scrive disabili.com
I campionati non italiani delle squadre italiane di hockey - Le due più forti giocano in Austria, e giocano all'estero anche quelle che si contendono il titolo di campione d'Italia ... Come scrive ilpost.it