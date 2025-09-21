hockey ghiaccio nella serata di ice league netti successi esterni per val pusteria e bolzano

La domenica della ICE Hockey League 2025-2026 regala due successi importanti, entrambi esterni, per Val Pusteria e Bolzano. I gialloneri sono passati in casa di Villach, mentre i Foxes hanno dominato in casa di Klagenfurt. VILLACH-VAL PUSTERIA 0-3 Una rete per frazione per i Lupi. Vantaggio di Lipon dopo 7:56, quindi raddoppio di Purdeller al 21:48, mentre Andergassen al 44:52 fissa il punteggio sul 3-0 finale. EC KLAGENFURT-HCB ALTO ADIGE ALPERIA 1-5 Gli altoatesini passano a condurre al minuto 8:07 con Frigo che segna l’1-0. Nel secondo periodo arriva il raddoppio firmato da McClure al 31:18, quindi nel terzo tempo i Foxes dilagano, prima con Gersich al 42:50 per il 3-0, quindi arriva il poker di Pollock al 46:28. 🔗 Leggi su Oasport.it

