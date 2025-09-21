Hockey ghiaccio il derby di Alps League vede Merano superare Cortina

Un solo match in programma nella serata odierna per quanto riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Si trattava dell’attesissimo derby tra Merano e Cortina con il successo degli ampezzani per 3-0. Si trattava dell’esordio per entrambe le compagini, con Cortina che ha subito messo le cose in chiaro con una vittoria di prestigio. Il vantaggio arriva dopo 9:57 minuti con Stoffling che segna l’1-0 su assist di Kalajanniska. Il raddoppio degli ospiti arriva al 16:48 con Pietroniro che, in power-play, segna il 2-0 su assist di Fortunato. Dopo un secondo periodo che non modifica il punteggio, Cortina chiude i conti con il 3-0 di Remolato a 42 secondi dalla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

