Hockey ghiaccio il derby di Alps League vede Merano superare Cortina

Un solo match in programma nella serata odierna per quanto riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Si trattava dell’attesissimo derby tra Merano e Cortina con il successo degli ampezzani per 3-0. Si trattava dell’esordio per entrambe le compagini, con Cortina che ha subito messo le cose in chiaro con una vittoria di prestigio. Il vantaggio arriva dopo 9:57 minuti con Stoffling che segna l’1-0 su assist di Kalajanniska. Il raddoppio degli ospiti arriva al 16:48 con Pietroniro che, in power-play, segna il 2-0 su assist di Fortunato. Dopo un secondo periodo che non modifica il punteggio, Cortina chiude i conti con il 3-0 di Remolato a 42 secondi dalla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, il derby di Alps League vede Merano superare Cortina

In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio

Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia ai Mondiali Top Division 2026. Obiettivo salvezza

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone

Hockey ghiaccio: Italia, un 2025-2026 intenso. Azzurri in pista fra Olimpiadi e Mondiali

GAME DAY ALERT! Il ghiaccio è pronto, i ragazzi dell’U19 sono carichi… e tu? Domenica 21 settembre 2025, alle 12:30, il MACCANI ICE ARENA di Trento ospita una sfida ad alta intensità: Hockey Trento U19 contro una squadra avversaria agguerrita. - facebook.com Vai su Facebook

Hockey ghiaccio, inizia la stagione della ICE League. Valpusteria demolisce Innsbruck, Bolzano cade con Salisburgo - - X Vai su X

Nella terza giornata di ICEHL 2025/26 i Pioneers ospitano il Bolzano. Due i derby austriaci; Il calendario della Alps Hockey League, stagione 2025/26; Doppio spettacolo in Alto Adige: derby a Vipiteno e big match a Selva.

Hockey League, comincia l’Alps League 2025.2026: bene Renon e Vipiteno nella prima giornata - 2026 di hockey su ghiaccio, Campionato austriaco che comprende come sappiamo anche un nutrito numero di squadre ... Secondo oasport.it

Alps Hockey League, prima giornata positiva per Renon e Vipiteno - Tra le squadre altoatesine, Renon e Vipiteno hanno vinto, battuto invece il Gherdeina 6- Da rainews.it