Ho subito due aborti e cambiato 15 ginecologi prima di diventare madre Mi hanno bombardata di ormoni per niente umanità zero | parla Caterina Murino

Una gioia immensa, "voluta con tutte le forze", che arriva al termine di un percorso lungo, doloroso e costellato di ostacoli. Caterina Murino, diventata mamma per la prima volta a 47 anni (ne ha compiuti 48 il 15 settembre), ha raccontato in una lunga e sincera intervista al Corriere della Sera la sua battaglia per la maternità, un'odissea fatta di aborti spontanei, tentativi di adozione falliti e un rapporto a tratti traumatico con la classe medica. Prima di poter stringere tra le braccia il piccolo Demetrio Tancredi, nato il 21 agosto a Parigi, l'attrice ha vissuto anni di profonda sofferenza: "H o avuto due aborti spontanei, a 39 e a 40 anni", ha confessato.

