Ho subito due aborti e cambiato 15 ginecologi prima di diventare madre Mi hanno bombardata di ormoni per niente umanità zero | parla Caterina Murino
Una gioia immensa, “voluta con tutte le forze”, che arriva al termine di un percorso lungo, doloroso e costellato di ostacoli. Caterina Murino, diventata mamma per la prima volta a 47 anni (ne ha compiuti 48 il 15 settembre), ha raccontato in una lunga e sincera intervista al Corriere della Sera la sua battaglia per la maternità, un’odissea fatta di aborti spontanei, tentativi di adozione falliti e un rapporto a tratti traumatico con la classe medica. Prima di poter stringere tra le braccia il piccolo Demetrio Tancredi, nato il 21 agosto a Parigi, l’attrice ha vissuto anni di profonda sofferenza: “H o avuto due aborti spontanei, a 39 e a 40 anni”, ha confessato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: subito - aborti
Lily Allen: «Non ricordo quanti aborti ho subito, penso quattro o cinque. Rimanevo incinta sempre, sempre»
“Non ricordo quanti aborti ho subito. Penso quattro o cinque. Rimanevo incinta sempre. Le mie figlie? Le amo ma mi hanno rovinato la carriera”: così Lily Allen
Caterina Murino incinta a 47 anni, la gravidanza dopo due aborti: «Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina»; Caterina Murino incinta a 47 anni, la gravidanza dopo due aborti: «Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina». Chi è il compagno francese...; Caterina Murino è incinta: Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura.
Caterina Murino mamma a 47 anni: «La gravidanza dopo due aborti spontanei, ho preso 20 chili» - A un mese dal parto, Caterina Murino racconta la gioia e la fatica di una maternità arrivata a 47 anni. Lo riporta msn.com
Caterina Murino mamma a 47 anni: «La gravidanza dopo due aborti spontanei, ho preso 20 chili. Sui social mi dicono nonna attempata» - A un mese dal parto, Caterina Murino racconta la gioia e la fatica di una maternità arrivata a 47 anni. Segnala msn.com