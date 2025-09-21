Ho provato il Midnight Serum virale sui miei capelli E vi spiego perché non posso più farne a meno

Ammettiamolo, tutte noi abbiamo quell’amica che ci consiglia un prodotto “miracoloso” o quell’algoritmo sui social che ci bombarda con l’ultimo must-have di bellezza. Ecco, per me tutto ciò è come il canto delle sirene per Ulisse: un richiamo assolutamente irresistibile. Quando ho iniziato a vedere TikTok invaso da un nuovo siero per capelli che agisce di nott e sulla chioma, ho pensato si trattasse del solito prodotto che, sì, è vero che ammorbidisce il capello ma, al contempo, lo appesantisce. Risultato? Il beneficio momentaneo sulla chioma non vale la candela in quanto viene presto surclassato dal fastidio di rifare lo shampoo prima del previsto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ho provato il Midnight Serum virale sui miei capelli. E vi spiego perché non posso più farne a meno

In questa notizia si parla di: provato - midnight

novità incredibile Da anni non ho più un'ora libera per seguire nuovi studenti di pianoforte. Settimana piena. Ho provato più volte ad affiancare dei collaboratori ma non mi hanno garantito continuità. Da oggi posso seguire (quasi) tutti quelli che desideran - facebook.com Vai su Facebook

Ho provato il Midnight Serum virale sui miei capelli. E vi spiego perché non posso più farne a meno; Kiehl's: la storia del brand e i TOP imperdibili da non farsi sfuggire ?? (+ qualche flop); Prodotti beauty consigliati dal team di – Febbraio 2025.

Testo e significato di Ho provato tutto, Patty Pravo canta la sua vita rock tra LSD, orge e amore - Si chiama Ho provato tutto la nuova canzone di Patty Pravo che racconta la sua vita piena di esperienze e incontri. Lo riporta fanpage.it