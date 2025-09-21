Ho i coltelli solo per fare una storia sui social | la giustificazione di un 16enne

I carabinieri di Napoli centro hanno bloccato dopo un breve inseguimento in zona Decumani un 16enne sorpreso in possesso di due coltelli. Il giovane si è giustificato dicendo di avere quelle armi "solo per fare una storia” facendo riferimento ai social. Dovrà rispondere di detenzione di armi. I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

