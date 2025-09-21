Ho avuto paura di cadere in depressione la morte di mia madre mi ha devastata | Soleil Sorge in lacrime a Verissimo

Soleil Sorge ha raccontato a Verissimo l’elaborazione del lutto per mamma Wendy, morta il 15 giugno 2025 all’età di 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Soleil l’ha ricordata come un esempio di “ forza sconfinata e resilienza – e ha aggiunto – Il suo insegnamento più grande era quello di ritrovare la felicità in qualsiasi momento, difficoltà e di essere luminosi nonostante il buio. Ho avuto la fortuna di avere una grandissima mamma, mi ha dato tutto, mi ha insegnato a darle forza e starle vicino”. Nel salotto di Canale 5, Soleil ha raccontato a Silvia Toffanin la paura di cadere in un momento buio: “ Ho seriamente avuto paura di cadere in depressione, quando l’anno scorso stavano male tutti i miei affetti, mamma, nonno e papà, che mi ha aiutato più di tutti a superare quei momenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

