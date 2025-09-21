Ho avuto paura di cadere in depressione la morte di mia madre mi ha devastata | Soleil Sorge in lacrime a Verissimo per la madre morta di tumore a 59 anni
Soleil Sorge ha raccontato a Verissimo l’elaborazione del lutto per mamma Wendy, morta il 15 giugno 2025 all’età di 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Soleil l’ha ricordata come un esempio di “ forza sconfinata e resilienza – e ha aggiunto – Il suo insegnamento più grande era quello di ritrovare la felicità in qualsiasi momento, difficoltà e di essere luminosi nonostante il buio. Ho avuto la fortuna di avere una grandissima mamma, mi ha dato tutto, mi ha insegnato a darle forza e starle vicino”. Nel salotto di Canale 5, Soleil ha raccontato a Silvia Toffanin la paura di cadere in un momento buio: “ Ho seriamente avuto paura di cadere in depressione, quando l’anno scorso stavano male tutti i miei affetti, mamma, nonno e papà, che mi ha aiutato più di tutti a superare quei momenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: avuto - paura
Uomo nudo nei giardini di Como, tra i bambini: “Ho avuto paura”
“Ho perso la vista mentre stavo assistendo i pazienti per un glaucoma acuto, ho avuto paura per mio figlio”: il racconto virale dell’infermiera Breanna Torres
Taranto, operatore 118 aggredito a Palagiano: “Ho avuto paura di essere ucciso”
" Eravamo a Padova in concerto insieme. L' unica volta in cui ho avuto paura di salire su un palco dopo di Lui. " La vita si arrese, e il cielo mi prese, con sé." ? - facebook.com Vai su Facebook
«L’era Trump? Una sfida interessante. Ogni giorno c’è una notizia. Mai avuto paura di fare scoop» https://trib.al/hukuIJD - X Vai su X
Soleil Sorge in lacrime ricorda la mamma: «Ho avuto paura di cadere in depressione». Sull'amore? «Sono serena ma senza anelli ancora»; Soleil Sorge racconta a Verissimo il dolore per la perdita della madre Wendy; Soleil Sorge: Nella mia vita c'è qualcuno che mi ama.
Soleil Sorge in lacrime ricorda la mamma: «Ho avuto paura di cadere in depressione». Sull'amore? «Sono serena ma senza anelli ancora» - Tra i tanti ospiti del 20 settembre, la showgirl Soleil Sorge, ex gieffina e corteggiatrice ... Lo riporta ilmessaggero.it
Soleil Sorge: «Ho avuto paura di cadere in depressione, mamma sapeva che sarebbe morta. Amore? Ora sono in un momento sereno ma senza anelli ancora» - Tra i tanti ospiti di oggi, 20 settembre, ci sarà la showgirl Soleil Sorge, ex gieffina ... Riporta ilmessaggero.it