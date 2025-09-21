Ho allenato Furlani e Kobe Bryant Mattia era un bimbo magrolino ma quando saltava
Gioacchino Fusacchia allenava il Basket Club La Foresta di Rieti e ha battezzato le prime prodezze di due stelle: "La pallacanestro è sempre stata la prima passione di Furlani, ancora oggi gioca nei campetti. Kobe sfidava tutti, pure in strada.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
