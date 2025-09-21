Herpes band in concerto a Pisa

Sabato 27 settembre, ore 18:00, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza delle celebrazioni per San Michele Arcangelo, la nota band pisana H.E.R.P.E.S. si esibirà presso la struttura SMS - Centro Espositivo San Michele degli Scalzi di Pisa. La band eseguirà un repertorio di brani a tema. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

