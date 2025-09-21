hera inaugura altri due moderni depuratori

Dopo Frassinoro e Palagano, anche Guiglia (agglomerato Lama) e Pievepelago (precisamente la frazione di Sant’Anna Pelago) possono contare su due nuovi e moderni depuratori del Gruppo Hera finalizzati a garantire una sempre più sostenibile gestione delle acque reflue nei piccoli centri urbani dell’Appennino. Gli interventi di adeguamento degli scarichi dei piccoli agglomerati urbani rientrano nel piano generale delle opere condiviso e approvato da Atersir e fanno parte di una serie di investimenti più ampia, che Hera sta portando a termine nelle località dell’ Emilia Romagna non ancora collegate ai depuratori, anticipando i vincoli normativi previsti nella nuova Direttiva Europea per le acque reflue relativa agli agglomerati superiori ai 1000 abitanti equivalenti, ed estendendoli anche quelli con più di 200 abitanti equivalenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

