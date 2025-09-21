Helena Prestes esce dal reality Amazon | cos’ha subito fatto con Javier

Arrivano delle indiscrezioni sulla presunta eliminazione di Helena Prestes dal reality show di Amazon Prime. A quanto pare, la modella brasiliana ha subito chiesto di poter parlare con Javier Martinez, al quale ha fatto delle romantiche e importanti confessioni. Per chi non lo sapesse, l’ex concorrente del Grande Fratello 18 ha partecipato al programma che verrà a breve reso disponibile su Prime Video, sfidando altri volti che, chi più chi meno, si sono fatti conoscere in questi anni tra social network e TV. Ma vediamo insieme cosa sarebbe accaduto una volta che la modella ha lasciato quella Casa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena Prestes “esce dal reality Amazon”: cos’ha subito fatto con Javier

helena - prestes

