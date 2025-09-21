Heil Putin | il nuovo surreale numero de L' Espresso ; la demenziale reductio ad Hitlerum dell' Occidente

Continua la logora propaganda dell'Occidente, che riduce a Hitler il nemico "Heil Putin". Questo il surreale titolo apparso sull'ultimo numero del rotocalco liberal-progressista "L'Espresso", che oltretutto presenta un'immagine di un braccio teso con i colori della bandiera russa.

"Heil Putin": il nuovo surreale numero de "L'Espresso"; la demenziale reductio ad Hitlerum

