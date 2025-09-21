Hashish? No molto peggio | chi la consumava rischiava l' overdose
I carabinieri pensavano di trovarsi davanti a un “normale” sequestro di hashish, ma i controlli li hanno smentiti: ciò che avevano trovato era ben più pericoloso. Nello specifico, infatti, si trattava di oppio.La scoperta l’hanno fatta i carabinieri di San Candido dopo un sequestro avvenuto nei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
