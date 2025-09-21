Harry e Meghan al concerto di beneficenza | Problemi sotto la superficie

Harry e Meghan Markle sono stati visti insieme al concerto di beneficenza in California, dopo l’incontro del Principe con il padre, Re Carlo. La coppia è apparsa affiatata ma, dopo il post di Meghan per il compleanno di Harry, molti esperti ritengono che ci siano dei problemi sotto la superficie. E potrebbero in parte essere correlati al desiderio del Principe di tornare a casa. Harry e Meghan Markle al concerto di beneficenza. Il Principe Harry ha incontrato suo padre, Re Carlo, dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, segnate dalla lontananza e dalle rivelazioni dei Duchi di Sussex sulla Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

