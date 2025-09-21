Hanno avuto il coraggio di dire no Il loro esempio va tramandato

La cerimonia promossa dalla Prefettura presso la sede del Comune, nella cornice del Salone Estense, ha reso omaggio ai varesini deportati nei campi di concentramento nazisti nel settembre del 1943. Alla presenza di autorità militari e civili della provincia, il prefetto Salvatore Pasquariello ha consegnato sette medaglie d’onore. A ritirarle i familiari dei deportati. Questi i loro nomi e provenienze: Ettore Antonini (Venegono Inferiore), Enrico Daverio (Varese), Adunio Premazzi (Venegono Inferiore), Giulio Crespi (Venegono Inferiore), Elia Giuseppe Zanni (Arsago Seprio), Michele Angelo Alfonso Porati (Sesto Calende) e Narciso Sacchiero (Laveno). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Hanno avuto il coraggio di dire no. Il loro esempio va tramandato"

In questa notizia si parla di: avuto - coraggio

Il consigliere passato all'opposizione: "Nella maggioranza altre situazioni di malessere. Io ho avuto il coraggio di dirlo"

Coloro che oggi vedono la debolezza dell’Europa non hanno il coraggio (e non l'hanno mai avuto) di dire la parola referendum

Comotto Sr sul figlio: “Ha avuto coraggio a lasciare il Milan, spero venga premiato”

Ricordiamoci che hanno avuto il coraggio di dare il rosso a #Kalulu con le immagini prese dalla stazione spaziale. - X Vai su X

Ieri sera ho avuto il piacere di essere ospite dell’amico prof. Vito Monaco nella trasmissione Notizie Oggi su Canale Italia. Con me, cinque imprenditrici straordinarie che hanno raccontato senza filtri il coraggio, le difficoltà e le incertezze che ogni donna incontr - facebook.com Vai su Facebook

Hanno avuto il coraggio di dire no. Il loro esempio va tramandato; Bayrou ha perso la fiducia del Parlamento ma ha avuto il coraggio di dire alla Francia la verità; LA SCOMPARSA DI “RE GIORGIO”/ Armani: lo stilista che ha cambiato il mondo. Con lui se ne è andato un pezzo della nostra storia, un visionario che ha avuto il coraggio di essere sé stesso e di dire quello che pensava – L'.

Se gli adulti non hanno coraggio - Poi smettete di dire che “i ragazzi di oggi non hanno valori”, “sono tutti svogliati”, “vivono nel virtuale”. Secondo napoli.repubblica.it