Hamilton ignora l'ordine di scuderia a Baku e non restituisce la posizione a Leclerc | imbarazzo in Ferrari
Lewis Hamilton non rispetta l'ordine del muretto Ferrari nel finale del GP dell'Azerbaijan e non lascia passare Charles Leclerc. Imbarazzo in squadra dopo l'ottavo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferrari, Lewis Hamilton risponde alle critiche: "I miei dossier? Sono solo idee, non c'è nessun ordine per la scuderia" - Lewis Hamilton ha voluto chiarire le intenzioni alla base dei documenti con vista sul 2026 consegnati alla Ferrari alla vigilia della pausa estiva. Da eurosport.it