Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani | Tutti come Ron Arad disperso dal 1988 | Nuove proteste a Tel Aviv

Ong: 31 reporter uccisi nel raid israeliano del 109 a in Yemen. Israele: "Colpiti circa 100 obiettivi nelle ultime 24 ore". Media: "Almeno 71 vittime nella Striscia dall'alba, 56 a Gaza City". Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: "Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988" | Nuove proteste a Tel Aviv

Hamas pubblica un nuovo video di due ostaggi: "Netanyahu fermi l'offensiva a Gaza City o moriremo"

Bombe sui grattacieli: "Si apre l'inferno a Gaza City". E Hamas pubblica un video di due ostaggi nel centro della città

“Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale”

Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988 | Decine di migliaia in piazza a Tel Aviv per gli ostaggi; Qatar chiede le scuse di Israele. Per IDF mezzo milione di palestinesi ha lasciato Gaza - Almeno 91 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza in attacchi israeliani dall'alba, lo riferisce Al-Jazeera; Gaza, il 90% delle persone uccise dall’inizio dell’offensiva di Israele a marzo erano civili.

