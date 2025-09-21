Hamas posta per Bibi con le foto dei rapiti | Moriranno tutti Spari ai team dell’Onu

Diffuso un poster lapidario con i volti dei 48 ostaggi israeliani. I terroristi bloccano una via umanitaria delle Nazioni Unite.. Flotilla da crociera, tappa in Grecia. Nonostante la partenza in ritardo alla volta della Striscia, la ciurma filantropica resta sensibile alla sosta per un bagno in mare. E per riparare le sue «carrette».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hamas, posta per Bibi con le foto dei rapiti: «Moriranno tutti». Spari ai team dell’Onu

In questa notizia si parla di: hamas - posta

OSTAGGIO LIBERATO DA HAMAS A ONU: "USATA COME SCUDO UMANO" "Non sapevo cosa aspettarmi, interrogatori notturni, spostamenti in luoghi diversi, da una casa all'altra, o negli ospedali. Venivo costantemente usata come scudo umano. Passavo d - facebook.com Vai su Facebook

"Quell'incontro dei figli di Hannoun con un capo di Hamas e i post celebrativi" #Antisemitismo #Fondamentalismo #Hamas @FratellidItalia @fdieuropa @giuliasorre95 @Tommasocerno @ClaudioPagliara @NirensteinF @GabrieleCarrer @martaottaviani @D - X Vai su X

Hezbollah alza la posta, Bibi minaccia l’Iran: «Ha cercato di uccidermi»; Addio a Bibì Ballandi, l'uomo che trasformò Fiorello nel re degli show; Sfida per stanare Hamas o obiettivo strategico. Bibi, rischio boomerang.

Tregua, i "veti" di Hamas. Bibi alza la posta sui rapiti - «Hamas non ha risposto perché Israele non ha presentato le mappe del ritiro delle sue truppe da Gaza», spiega alla Reuters un funzionario del gruppo estremista ... Scrive ilgiornale.it

Dentro ogni carro armato a Gaza City ci sono le foto degli israeliani rapiti da Hamas - Israele avanza nel pieno dell’offensiva contro i terroristi palestinesi, mentre i carristi portano le foto degli ostaggi per evitare di colpirli. Come scrive ilfoglio.it