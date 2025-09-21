Hamas minaccia gli ostaggi

Israele non allenta la pressione su Gaza City con pesanti attacchi e decine di morti civili, mentre Hamas minaccia Tel Aviv alludendo al fatto che gli ostaggi prigionieri nella Striscia (48 fra vivi e morti) non saranno mai ritrovati. BOMBE SU GAZA CITY. Sono almeno 71 le persone rimaste uccise nella Striscia ieri, di cui 56 a Gaza city, nell’anello di fuoco che accerchia diversi quartieri della città. Tra le vittime degli attacchi aerei, si contano anche il fratello e la cognata di Mohammed Abu Salmiya, direttore dell’ospedale Al-Shifa, il più grande della città. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione indipendente Acled, specializzata nel monitoraggio delle violenze, 15 su 16 persone uccise dall’Idf dall’inizio dell’offensiva del marzo scorso sono civili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

