Hakan Calhanoglu: il turco di Milano con il cuore d'oro Hakan Çalhano?lu è un calciatore che ha saputo reinventarsi. Dopo essere stato a lungo un trequartista offensivo e un temibile specialista dei calci piazzati, il centrocampista turco ha trovato una nuova dimensione tattica, trasformandosi in uno dei registi e "uomini degli

© Ilprimatonazionale.it - Hakan CALHANOGLU: il mago dei Passaggi