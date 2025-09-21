La scomparsa di Roberto Russo e il legame indissolubile con Monica Vitti. Roberto Russo, regista e sceneggiatore di rilievo nel panorama cinematografico italiano, è morto all’età di 77 anni. Figura nota non solo per la sua carriera artistica, Russo è stato per decenni il compagno di vita di Monica Vitti, una delle più grandi attrici del nostro tempo. Il loro rapporto si è distinto per intensità e durata, rappresentando un esempio raro di amore e dedizione, capace di superare le difficoltà legate alla lunga malattia che ha segnato gli ultimi anni della celebre attrice. La notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto tra colleghi, amici e ammiratori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ha raggiunto la sua diva”. Cinema italiano in lutto: è morto anche lui