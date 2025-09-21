Ha raggiunto la sua diva Cinema italiano in lutto | è morto anche lui

. “Ha raggiunto la sua diva”. Il cinema italiano piange la scomparsa di Roberto Russo, regista e sceneggiatore morto a 77 anni. Non era soltanto un autore, ma soprattutto il compagno di una vita di Monica Vitti. La loro relazione, durata quasi mezzo secolo, è stata un legame raro, capace di superare anche i vent’anni di malattia che hanno accompagnato l’ultima fase dell’attrice. Si erano conosciuti nel 1973, quando tra loro nacque un’amicizia che si trasformò presto in amore. Solo nel 2000 decisero di sposarsi, dopo ventisette anni insieme: lei aveva 69 anni, lui 53. Nessun figlio, per scelta condivisa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

