Ha copiato il Typhoon russo | cosa sappiamo dello strano nuovo mezzo della Cina
Alcune immagini comparse sui social media hanno mostrato un veicolo blindato cinese che presenta notevoli somiglianze con la serie KamAZ Typhoon, sviluppata dalla Federazione Russa. Il mezzo in questione appare quasi identico al suo corrispettivo russo, un MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) progettato da KamAZ per l’esercito del Cremlino. Vediamo cosa è emerso finora su questo curioso caso. La Cina si ispira ai mezzi russi?. Secondo quanto riportato da Defence Blog, il veicolo sembrerebbe ispirarsi chiaramente al progetto Typhoon. L’ultimo modello cinese diventato virale online adotta infatti una configurazione a trazione 6x6, costruita su un telaio simile a quello del camion tattico Shaanxi HMV3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: copiato - typhoon
Ha copiato il Typhoon russo: cosa sappiamo dello strano nuovo mezzo della Cina.
"Ha copiato il Typhoon russo": cosa sappiamo dello strano nuovo mezzo della Cina - Un nuovo veicolo blindato di Pechino somiglia al KamAZ Typhoon russo, suggerendo possibili ispirazioni o reverse engineering da parte della Cina ... Si legge su msn.com