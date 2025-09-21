Ha appena avuto un figlio con lei ora diventa padre con un’altra | gossip bomba sul cantante

– Una notizia che ha scosso il mondo del gossip musicale: un noto rapper italiano sta per diventare padre per la terza volta, ma non con la compagna che da pochissimi giorni lo ha reso di nuovo papà. Lo scoop, destinato a far discutere, è stato lanciato da Alessandro Rosica, che ha persino raccontato di essere stato minacciato dagli amici del cantante per aver diffuso la notizia. Una vicenda che assume contorni ancora più duri se si pensa che la sua storica compagna, Laura Maisano, è appena uscita dal parto del loro secondo figlio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ha appena avuto un figlio con lei, ora diventa padre con un’altra”: gossip bomba sul cantante

