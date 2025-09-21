Guinea aperti i seggi per il referendum costituzionale
Si sono aperti alle 7 del mattino i seggi in Guinea per il referendum costituzionale che si svolge a quattro anni dalla deposizione dell’ex presidente Alpha Condé e la presa di potere da parte dei militari. Le opposizioni stanno boicottando la consultazione, che ha tra gli elementi chiave quello di consentire al leader militare del Paese, il generale Mamadi Doumbouya, di candidarsi alla presidenza, cosa attualmente vietata dalla legge. La campagna referendaria è stata dominata da una forte spinta per il voto favorevole. Il regime militare ha sciolto più di 50 partiti politici lo scorso anno, sostenendo di voler “ripulire la scacchiera politica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
