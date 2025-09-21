Guida sotto l' effetto di alcol e droga inosservanza del daspo porto di armi | raffica di denunce nel pisano

Nel corso della settimana appena trascorsa i Carabinieri della Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio, ottenendo significativi risultati nella prevenzione e repressione dei reati.Le attività hanno portato a varie denunce in stato di libertà per varie violazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

