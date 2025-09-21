Guida ai personaggi di honkai star rail 3.6 | evernight contro permansor terrae

La prossima versione di Honkai: Star Rail, la 3.6, introduce importanti novità tra cui l’arrivo di due nuovi personaggi e aggiornamenti sulla storia. Con un ricco calendario di eventi a tempo limitato e premi come lo Stellar Jade, questa patch rappresenta un momento cruciale per i giocatori che devono decidere su quali banner concentrare le risorse. In particolare, si approfondirà il debutto di due unità distintive, con differenze sostanziali in termini di ruolo e utilità nelle composizioni di squadra. introduzione delle nuove unità in honkai star rail 3.6. Evernight in fase 1 e Permansor Terrae in fase 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

