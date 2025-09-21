Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale

Arezzo, 21 settembre 2025 – Pazzesca gara a La Coruña con sorpresa finale che regala il podio a Gass Racing Il nono Eco Rallye A Coruña si preannunciava difficile e ricco di prove lunghe complesse. Mai come stavolta il pronostico è stato rispettato e la gara ha regalato incredibili colpi di scena fino all'ultimo chilometro. Gass Racing agguanta un meritato podio all'ultimo metro e il quinto posto del campione del mondo Ž?árský permette a Guerrini e Prusak di guadagnare quattro punti sui propri avversari. Al nono risultato utile su otto validi nella stagione 2025, sia il ceco che l'italo-sammarinese scartano il loro peggiore risultato, che per entrambi erano i due punti di un nono posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it