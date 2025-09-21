Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale
Arezzo, 21 settembre 2025 – Pazzesca gara a La Coruña con sorpresa finale che regala il podio a Gass Racing Il nono Eco Rallye A Coruña si preannunciava difficile e ricco di prove lunghe complesse. Mai come stavolta il pronostico è stato rispettato e la gara ha regalato incredibili colpi di scena fino all'ultimo chilometro. Gass Racing agguanta un meritato podio all'ultimo metro e il quinto posto del campione del mondo Ž?árský permette a Guerrini e Prusak di guadagnare quattro punti sui propri avversari. Al nono risultato utile su otto validi nella stagione 2025, sia il ceco che l'italo-sammarinese scartano il loro peggiore risultato, che per entrambi erano i due punti di un nono posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: guerrini - prusak
Guerrini e Prusak viceré di Scozia
Una foratura mette a rischio il mondiale di Guerrini e Prusak
San Marino al vertice del mondiale delle auto green Pedini-Amati, Valli e Guerrini ribadiscono l'impegno per portare all'ombra del Titano il titolo iridato In occasione della Festa della Repubblica si è svolto presso la Segreteria di Stato al Turismo l'incontro tra il - facebook.com Vai su Facebook
Gass Racing in Spagna si gioca il Mondiale e la Coppa Iberica; San Marino torna nel mondiale delle energie alternative.
Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale - Arezzo, 21 settembre 2025 – Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale Pazzesca gara a La Coruña con sorpresa finale che regala il podio a Gass Racing ... Si legge su lanazione.it
Gass Racing in Spagna si gioca il Mondiale e la Coppa Iberica - A La Coruña andrà in scena la prima di tre gare decisive per l’assegnazione dell’iride e del prestigioso Iberian Eco Rally Challenge ... Segnala arezzonotizie.it