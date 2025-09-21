Guerra Nato-Russia il primo ostacolo per Putin sono i jet italiani | dagli F-35 in Estonia all' aereo spia contro i droni in Polonia

Mig-31 russi per dodici minuti in Estonia, nei cieli Nato. Un episodio praticamente senza precedenti, se non altro per la durata. Un esempio: nel 2015 un caccia russo Sukhoi Su-24 fu. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Nato-Russia, il primo ostacolo per Putin sono i jet italiani: dagli F-35 in Estonia all'aereo spia contro i droni in Polonia

In questa notizia si parla di: guerra - nato

"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo

Nato, riarmo, variabile Trump: perché dobbiamo abituarci all’idea di guerra permanente

I nemici della Nato siamo noi. Per questo ci ha dichiarato guerra

Come potrebbe iniziare una guerra Nato-Russia? L'ipotesi Kaliningrad - X Vai su X

«La Nato non ha cominciato nessuna guerra» ha detto papa Leone XIV sulla dichiarazione del governo russo secondo cui la Nato sarebbe in guerra con la Russia - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Nato-Russia, il primo ostacolo per Putin sono i jet italiani: dagli F-35 in Estonia all'aereo spia contro i droni in Polonia; Ucraina, il Papa: la Nato non ha cominciato nessuna guerra. Putin: «100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse; Guerra Ucraina Russia, premier Belgio: Zelensky non era a tavolo Nato all'Aja.

Come la Nato può perdere la terza guerra mondiale "in cinque giorni": i punti deboli - L'avvertimento dell'ex vicecomandante dell’Alleanza atlantica, Sir Richard Shirreff: i timori di un "incidente al treno passeggeri" e del coinvolgimento della Cina ... Riporta today.it

Ucraina, Crosetto: «Non siamo pronti a un attacco russo». Il Cremlino: «La Nato è in guerra con la Russia» - L'ambasciata russa a Bucarest ha definito «una provocazione» da parte dell'Ucraina l'intrusione di un drone in Romania, dopo la convocazione, ieri, ... Secondo ilmattino.it